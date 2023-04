Conflit social chez Delhaize, recours à la justice et aux huissiers : que dit le droit?

Le droit de grève n’est pas reconnu en tant que tel dans la législation. Il n’y a pas de loi qui dit explicitement ce qui est autorisé ou pas dans le cadre d’une grève. "C’est une matière qui sera entre gris clair et gris foncé", relève Me Bruno-Henri Vincent, du cabinet d’avocats Litiss et spécialiste du droit social et du droit du travail. Les partenaires sociaux ne sont jamais entendus sur des règles précises en matière de droit de grève. D’un côté le patronat plaiderait pour un cadre strict. De l’autre, les syndicats ne voudraient pas renoncer à leur droit d’action sociale. Du côté du pouvoir politique, aucun gouvernement ne s’est risqué à régler la question.

Rendre une décision de justice à propos d’une action de grève nécessitera donc de se référer à différents droits qui coexistent. "Il y a le droit des travailleurs à l’action sociale, et ce n’est pas que le droit de grève", explique Me Vincent. "Ce droit à l’action sociale n’écrase pas tous les autres droits", ajoute-t-il. Les autres droits concernent, par exemple, le propriétaire des lieux, mais aussi les autres travailleurs, non grévistes. "Les travailleurs qui ne font pas grève ont le droit de ne pas faire grève. Il faut que ces gens aient le droit au travail et le droit au salaire" poursuit Me Vincent.

Ce sont surtout le droit de propriété et le droit au travail des travailleurs non-grévistes qui contrebalancent le plus le droit de grève. "D’un autre côté, faire un piquet de grève, c’est une action sociale. Or, il y a un droit à l’action sociale", résume Me Bruno-Henri Vincent. La tâche de la Justice qui devra arbitrer entre ces droits ne sera donc pas simple.