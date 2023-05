Conflit social chez Delhaize : quelque 200 personnes ont bloqué un magasin à Uccle samedi

L'action a néanmoins porté ses fruits, selon les organisateurs, soit montrer leur solidarité avec les travailleurs et travailleuses grévistes de l'enseigne au lion. "Face à la violence de la répression qui s'abat sur les grévistes de l'enseigne Delhaize, nous ne pouvions pas rester sans réagir. L'acquisition et le maintien des droits sociaux dépendent de la capacité pour les travailleuses et les travailleurs de lutter par les moyens traditionnels que sont la manifestation, la grève et le piquet de grève qui en est le corolaire", a communiqué le collectif.