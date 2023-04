Conflit social chez Delhaize : à Ottignies, les petits commerces de la galerie du Douaire souffrent en silence

A Ottignies, le Douaire a deux moteurs, situés de part et d’autre de la galerie. D’un côté, le Colruyt. De l’autre, le Delhaize. Mais depuis trois semaines, le Delhaize est fermé. Et c’est toute l’activité du centre commercial qui s’en ressent.

"On a vu l’impact tout de suite, explique Maëlle, derrière le comptoir de la brasserie où elle travaille. On a beaucoup moins de monde. Le week-end, ça va mieux. Mais la semaine, c’est mortel."

Et Maëlle n’est pas la seule à constater une baisse de la fréquentation dans la galerie. C’est aussi le cas de Caroline, qui tient une petite épicerie de produits belges et locaux. Son chiffre d’affaires a baissé d’un quart durant la première semaine et la situation ne s’est pas améliorée depuis.

"Je pense que la semaine passée, il y a des jours où j’étais à la moitié de mon chiffre, même parfois en dessous. C’est très compliqué. Depuis le début de l’année, on a déjà du mal parce que la conjoncture actuelle fait qu’on a un peu moins de clients ou que les gens font plus facilement attention. Mais si vous rajoutez des grèves et une tension en plus, c’est quasi impossible de tenir. "