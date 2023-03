Conflit social chez Delhaize : 75% des supermarchés ont déjà deux candidats repreneurs

Jusqu’à présent, la direction de Delhaize s’est contentée d’annoncer qu’elle a reçu 200 offres de reprises pour ses supermarchés. La communication interne va beaucoup plus loin et parle de "nombreux candidats". Ainsi, on peut lire que chacun des 128 supermarchés a au minimum un potentiel candidat repreneur. 75% des magasins ont même deux candidats repreneurs ou plus.

La direction parle de "candidats ayant spontanément manifesté leur intérêt". Trois profils sont distingués : les collaborateurs internes (41%), les affiliés actuels (44%) et les nouveaux potentiels affiliés (15%). Les futurs affiliés sont décrits comme "de vrais entrepreneurs, ayant une passion pour Delhaize, pour les collaborateurs et pour les clients".