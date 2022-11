Conflit politique à Tubize : « DéFI n’est pas un paillasson, on n’est pas là pour s’écraser devant des pratiques inacceptables »

DéFI aime parler de transparence et de bonne gouvernance. Et pour François De Smet, c’est sur ces thèmes qu’une ligne de fracture est apparue avec le PS et Ecolo. D’abord lorsque l’affaire dite "Picalausa" a éclaté en 2021, puis dans le dossier sensible des garages construits sans permis au boulevard Deryck.

"Chez DéFI en Wallonie, nous sommes parfois un peu neufs dans les coalitions communales, mais nous avons une grande expérience à Bruxelles tout de même et cela se passe très bien dans toute une série d’autres endroits. Cela ne s’est pas si mal passé au début à Tubize. Mais on a vu une dégradation se faire peu à peu autour de certains dossiers, tous axés sur la bonne gouvernance. Et ici, on arrive à un paroxysme où clairement, on veut empêcher notre échevin de travailler, parce qu’il pose des questions qui dérangent."

Le collège dit vouloir écarter Mourad Abdelali pour protéger le personnel communal qui serait menacé par le comportement de l’échevin. Mais dans les griefs énoncés par le bourgmestre, DéFI ne voit rien qui justifie un retrait des attributions. Tout cela ne serait qu’un prétexte.