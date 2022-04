Conflit locataires-propriétaire à Verviers : pas facile de déménager à loyer modéré

Cela se passe rue de Mangombroux. Les locataires se plaignent de l’humidité, de la présence de souris, de trous dans des murs et de chaudières fonctionnant mal. Stéphanie, c’est un prénom d’emprunt, raconte : " Dans la cuisine, j’ai des trous dans les plinthes par où des grosses araignées rentrent dans l’appartement. Le balatum part quand j’aspire. Dans le couloir, l’extincteur n’est plus là depuis un moment. Dans la chambre, j’ai remarqué plusieurs traces d’humidité, et la chaudière dans la salle de bains ne fonctionne pas correctement. Ma maman a, elle, plusieurs problèmes et notamment ses toilettes qui ne fonctionnent plus correctement. Toute l’eau s’évacue par-dessous le WC et elle doit utiliser un seau d’eau pour pouvoir tirer la chasse ", détaille-t-elle.