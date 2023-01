Conflit israélo-palestinien : un Palestinien tué par les forces israéliennes en Cisjordanie, selon le ministère palestinien

Les forces israéliennes ont tué lundi un Palestinien à Hébron dans le sud de la Cisjordanie occupée, a rapporté le ministère palestinien de la Santé, sur fond d’escalade meurtrière.

Nassim Abou Fouda, 26 ans, a succombé à ses blessures après avoir reçu "une balle à la tête tirée par les soldats de l’occupation (israélienne, NDLR) à Hébron ce matin, lundi", a déclaré le ministère dans un bref communiqué. Sollicitée par l’AFP, l’armée israélienne a indiqué examiner ces informations.

Nassim Abou Fouda était dans un véhicule dans le centre de Hébron, près de la mosquée Ibrahimi aussi appelée Caveau des patriarches, lorsque des soldats postés à un point de contrôle militaire ont tiré en sa direction à balles réelles, d’après l’agence de presse officielle palestinienne. Il a été hospitalisé avant de succomber à ses blessures, a précisé cette source.

Depuis le début de l’année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 35 Palestiniens (parmi lesquels des auteurs d’attaques, des combattants, et des civils, dont des mineurs), six civils israéliens (dont un mineur) et une Ukrainienne.