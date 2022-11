Conflit israélo-palestinien : un mort et une quinzaine de blessés dans des "attaques" à la bombe à Jérusalem

Au moins une personne a été tuée dans l'une des deux explosions qui se sont produites mercredi matin à des stations de bus à Jérusalem et qui ont fait une quinzaine de blessés, a indiqué à l'AFP une porte-parole de la police israélienne.

La victime, un homme qui n'a pas été identifié dans l'immédiat, avait été grièvement blessée dans l'une des deux explosions et a succombé à ses blessures à l'hôpital de Shaare Zedek.

Une détonation a retenti à un arrêt de bus au sortir de la Ville sainte, partagée entre Israël et la Palestine. Une seconde a suivi une demi-heure plus tard à un autre arrêt situé dans la colonie israélienne de Ramot, à Jérusalem-Est, et touché un bus, selon des secouristes.

La police enquête notamment sur un sac suspect, qui aurait été abandonné sur les lieux peu avant la première explosion.

Qualifiées d'"attaques" par les autorités israéliennes, les explosions n'ont pas été revendiquées pour le moment.

Les tensions entre l'État hébreu et la Palestine vont croissantes ces dernières semaines en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, portion de la ville occupée et annexée par Israël.