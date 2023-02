Conflit israélo-palestinien : projet de résolution au Conseil de sécurité pour condamner les colonies israéliennes

Dans une lettre envoyée mercredi au Conseil de sécurité de l’ONU, l’ambassadeur israélien à l’ONU Gilad Erdan appelait "la communauté internationale à condamner les dernières attaques terroristes contre des civils israéliens dans les termes les plus forts et sans équivoque", accusant l’Autorité palestinienne d'"applaudir" et de "soutenir" ces "crimes odieux".

En décembre 2016, pour la première fois depuis 1979, le Conseil de sécurité avait demandé à Israël de cesser la colonisation dans les territoires palestiniens, dans une résolution permise par la décision des Etats-Unis de ne pas utiliser leur droit de veto.