Conflit israélo-palestinien : opération israélienne en Cisjordanie, 8 Palestiniens tués; Washington soutient le "droit" d'Israël à "se défendre"

Huit Palestiniens ont été tués lundi à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, lors d’une vaste opération de l’armée israélienne qui a mobilisé des centaines de soldats et fait notamment usage de drones.

Des véhicules blindés et des bulldozers ont également été utilisés dans cette incursion, la plus importante de l’armée israélienne en Cisjordanie depuis plusieurs années.

Des fusillades et des explosions ont secoué la ville de Jénine et le camp de réfugiés adjacent, bastion de groupes armés palestiniens et cible ces derniers mois de plusieurs opérations militaires israéliennes.

Le nombre de troupes engagées est "au niveau d’une brigade", a indiqué le porte-parole de l’armée israélienne Richard Hecht.

Des Palestiniens lançaient des pierres sur les soldats israéliens, sous un ciel noirci par la fumée des explosions et des barricades en feu, a constaté un correspondant de l’AFP.

Huit Palestiniens ont été tués et 50 autres blessés – dont dix dans un état grave —, selon un dernier bilan du ministère palestinien de la Santé.

"Il y a des bombardements aériens et une invasion au sol", raconte à l’AFP Mahmoud al-Saadi, directeur du Croissant-Rouge palestinien à Jénine. "Plusieurs maisons et sites ont été bombardés […] De la fumée s’élève de partout."

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a accusé l’armée israélienne d’avoir lancé "une guerre ouverte contre la population à Jénine."