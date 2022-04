Conflit israélo-palestinien : nouveaux heurts à l'Esplanade des Mosquées de Jérusalem

Tôt vendredi matin, les forces de police israéliennes sont entrées sur l'Esplanade, troisième lieu saint de l'islam, et des jeunes Palestiniens ont lancé des pierres dans leur direction, a constaté ce journaliste qui a fait état de plusieurs blessés.

Vers 04h00 du matin, des personnes sur place ont lancé des pierres en direction du Mur des Lamentations, site de prière le plus sacré du judaïsme, situé en contrebas de l'Esplanade des Mosquées, dans la Vieille Ville de Jérusalem, a indiqué la police israélienne.

La situation restait tendue sur l'Esplanade en ce troisième vendredi du mois sacré de ramadan - qui coïncide avec la fin des célébrations de Pessah, la pâque juive - après des échanges de jets de pierres et de tirs de balles en caoutchouc. Au cours de la dernière semaine, plus de 200 personnes, majoritairement des Palestiniens, ont été blessées lors de heurts à l'intérieur et autour de l'Esplanade des Mosquées, menant aussi à des tirs de roquettes par des groupes armés palestiniens depuis la bande de Gaza vers Israël et des frappes israéliennes en représailles sur cette enclave palestinienne de 2,3 millions d'habitants.

La présence pendant le ramadan de nombreux juifs - qui peuvent visiter le lieu sous certaines conditions et à des heures précises sans y prier, d'après le statu quo en vigueur - et le déploiement sur place de forces policières ont été largement perçus par des Palestiniens et plusieurs pays de la région comme un geste de "provocation".

Plusieurs ministres arabes réunis à Amman, en Jordanie, ont ainsi condamné "les attaques et les violations israéliennes contre les fidèles de la mosquée al-Aqsa", site administré par la Jordanie, mais dont l'accès est contrôlé par l'État hébreu.