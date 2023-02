Conflit israélo-palestinien : mort d'un Palestinien de 22 ans blessé dans des heurts avec les forces israéliennes

Un Palestinien de 22 ans, blessé jeudi dans des heurts avec les forces israéliennes dans le sud de la Cisjordanie occupée, a succombé vendredi à ses blessures, a annoncé une source hospitalière palestinienne.

Muhammad Ismail Jawabreh, blessé par balle à la tête "lors de heurts avec les forces d'occupation" dans le camp d'Al Aroub, au nord de Hébron, est décédé, a indiqué à l'AFP l'hôpital Al-Ahly de Hébron. Interrogé par l'AFP, un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que des soldats ont poursuivi dans le camp d'Al Aroub des "suspects masqués qui lançaient des pierres en direction des véhicules civils" passant sur la principale route qui traverse la Cisjordanie du nord au sud. "Au cours de cette poursuite, une violente émeute s'est déclenchée, au cours de laquelle les suspects masqués ont lancé des pierres et des blocs de pierre depuis les toits vers les soldats, mettant leur vie en danger", a ajouté le porte-parole.

"Les soldats ont répondu avec des moyens de dispersion des émeutes et des balles de calibre 22", a-t-il dit, précisant qu'un des suspects avait été blessé.

Par ailleurs, selon le ministère palestinien de la Santé, "deux Palestiniens ont été grièvement blessés par balles par des colons", vendredi matin dans la localité palestinienne de Qusra, dans le nord de la Cisjordanie, et ont été hospitalisés. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, des "colons ont attaqué les maisons de civils dans le sud de la ville, poussant les habitants à se défendre" et les deux jeunes Palestiniens ont été blessés dans les échanges de tirs. Un porte-parole militaire a indiqué à l'AFP qu'après des informations sur "une confrontation violente entre Palestiniens et Israéliens près de la ville de Qusra (...) des soldats ont répondu avec des moyens de dispersion antiémeute." "Nous sommes au courant d'informations concernant des Palestiniens qui ont été évacués vers un hôpital à la suite de blessures par balles", a ajouté le porte-parole.

Depuis le début de l'année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 62 Palestiniens (parmi lesquels des membres de groupes armés et des civils incluant des mineurs). Il a aussi causé la mort de neuf civils (dont trois mineurs) et d'un policier israéliens ainsi que celui d'une Ukrainienne, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.