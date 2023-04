Les entretiens téléphoniques avec les ministres des Affaires étrangères israélien Eli Cohen et palestinien Riyad Al-Maliki interviennent alors que la Chine effectue une percée diplomatique sur la scène du Proche-Orient qui embarrasse les Etats-Unis. Qin Gang a encouragé son homologue israélien a "franchir des étapes permettant la reprise des pourparlers", en soulignant que la Chine était "prête à jouer le rôle de facilitateur", selon l’agence Xinhua. Le ministre chinois des Affaires étrangères a fait savoir à son homologue palestinien que la Chine était favorable à la reprise de pourparlers le plus tôt possible, selon l’agence d’Etat.