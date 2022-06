Conflit israélo-palestinien : la Belgique étudie l'interdiction des produits issus des colonies

Pressé par les députés, le chef du gouvernement est allé un pas plus loin mercredi, en évoquant la possibilité non plus de différencier ces produits mais d'en interdire l'importation. "En effet, il y a l'étiquetage. La possibilité d'interdire les produits issus des colonies est à l'étude. Cette décision n'a pas encore été prise au niveau belge", a-t-il ajouté.

L'annonce a réjoui plusieurs députés à gauche. "Nous sommes le second pays européen (après l'Irlande, ndlr) à aller dans cette direction. Bonne nouvelle à concrétiser pour donner un espoir à la paix!", a souligné Simon Moutquin (Ecolo-Groen). "C'est une excellente nouvelle que cette possibilité soit à l'examen", a commenté Malik Ben Achour (PS).

Une idée controversée par Israël

Cette idée est controversée. Elle est fermement condamnée par Israël. Pourtant, certaines personnalités israéliennes la soutiennent. Il y a quelques jours, selon un document produit par Simon Moutquin sur Twitter, neuf d'entre elles, dont un ancien président de la Knesset, Avraham Burg, et un ancien procureur général, Michael Ben Yair, ont adressé une lettre au gouvernement belge dans laquelle ils expriment leur soutien à la politique de différenciation qui se met en place.

Ils estiment aussi que des pas supplémentaires devront être posés, en particulier en vue d'interdire le commerce avec les colonies en Territoires occupés. Ils appellent la Belgique à prendre le leadership dans cette matière. Continuer le commerce avec ces colonies renforcera la politique israélienne de colonisation, ont-ils averti.