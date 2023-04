Conflit israélo-palestinien : deux Palestiniens tués par les forces israéliennes en Cisjordanie

Ceci survient sur fond d’une flambée de violences depuis le début de l’année, particulièrement marquée depuis près d’une semaine, ponctuée d’attentats meurtriers, de tirs de roquettes en provenance de Gaza, du Liban et de la Syrie, suivis de représailles israéliennes.

Depuis le début de l’année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à au moins 96 Palestiniens, 19 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Ces chiffres incluent, côté palestinien, des combattants et des civils, dont des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils, dont des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.