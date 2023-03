Conflit israélo-palestinien : des milliers de manifestants commémorent la journée de la Terre à la frontière Israël-Gaza

A Gaza, des centaines de personnes se sont rassemblées le long de la barrière séparant le micro-territoire du sol israélien et lourdement gardée par les forces israéliennes. L’armée a ouvert le feu à balles réelles et a tiré des grenades de gaz lacrymogène pour les disperser, a constaté un journaliste de l’AFP. Deux personnes blessées par balles ont été hospitalisées dans la ville de Gaza, selon une source médicale. Le mouvement islamiste Hamas au pouvoir à Gaza, territoire sous blocus israélien depuis 2007, a affirmé dans un communiqué que "la saisie de terres par l’occupation israélienne et l’expansion coloniale de colonies sont vouées à l’échec". Le 30 mars 1976, après l’annonce de la saisie de centaines d’hectares de terres palestiniennes par le gouvernement israélien en Galilée, des manifestations et une grève générale avaient été organisées. La police israélienne avait répondu par des tirs qui avaient fait six morts. La saisie des terres avait ensuite été annulée. Les Arabes israéliens représentent environ 20% de la population israélienne et se disent victimes de discriminations par rapport à la majorité juive du pays, notamment en matière d'accès à l'emploi et au logement.