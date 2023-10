Conflit israélo-palestinien : des Israéliennes et des Palestiniennes se rassemblent pour la paix

Plusieurs centaines d'Israéliennes et de Palestiniennes ont manifesté ensemble mercredi à Jérusalem et près de la mer Morte en Cisjordanie occupée, pour témoigner de leur engagement en faveur de la paix entre leurs deux peuples.

"Nous voulons la paix", ont scandé les manifestantes brandissant des panneaux comme "Cessez de tuer nos enfants", ont constaté des journalistes de l'AFP. "Notre message, c'est que nous voulons que nos enfants restent en vie plutôt qu'ils ne meurent", a déclaré Houda Abou Arqoub, directrice régionale de l'Alliance pour la paix au Moyen-Orient (ALLMEP).

Cette organisation-parapluie chapeaute les deux associations à l'origine de l'événement : le mouvement israélien Women Wage Peace (Les femmes œuvrent pour la paix) et l'association palestinienne Women of the Sun (Les femmes du soleil). "C'est la première fois que nous avons un véritable partenariat entre des femmes israéliennes et palestiniennes à pied d'égalité", a-t-elle confié à Jérusalem avant que les femmes ne se rendent en convoi vers la mer Morte où elles ont été rejointes par d'autres militantes.

Embrassades, pleurs d'émotion, échanges dans les langues des unes et des autres. Les deux évènements se sont déroulés dans une sororité bon enfant. "L'objectif c'est de faire connaître notre appel commun des mères, israéliennes et palestiniennes, qui demandent à nos deux leaderships de retourner à la table des négociations pour arriver enfin à un accord diplomatique", précise Pascale Chen, une organisatrice de Women Wage Peace.

Mais les défis restent nombreux: beaucoup de Palestiniennes de Cisjordanie n'ont ainsi pas obtenu l'autorisation de se rendre à Jérusalem mercredi, selon les organisatrices.