Conflit israélo-palestinien : cinq Palestiniens tués lors d'un raid des forces israéliennes à Jéricho

Les forces israéliennes ont lancé leur raid à Jéricho après une fusillade ayant eu lieu dans le secteur le 28 janvier, quand selon elles, deux hommes armés se sont approchés d'un restaurant d'une colonie israélienne près de la ville palestinienne. L'un des deux hommes avait ouvert le feu dans le restaurant mais son arme s'était bloquée après un seul tir qui n'a pas fait de blessé. Les suspects ont pris la fuite et l'armée a depuis renforcé sa présence autour de Jéricho et effectué des fouilles approfondies aux points de contrôle.

Depuis bientôt un an, l'armée israélienne multiplie les opérations dans des secteurs de la Cisjordanie normalement sous contrôle sécuritaire palestinien en vertu des accords d'Oslo (1993). L'année 2022, particulièrement sanglante, le conflit israélo-palestinien a fait 235 morts, à près de 90% des Palestiniens, selon un décompte de l'AFP. Depuis le début de l'année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 36 adultes et enfants palestiniens, dont des militants et des civils mais aussi des assaillants. Six civils israéliens, dont un enfant, et un civil ukrainien ont été tués au cours de la même période.