Conflit Hamas/Israël, l’Arabie saoudite voit son projet de diversification et d’indépendance au pétrole retardé…

La plupart des experts sont d’accord pour dire que l’attaque du Hamas contre Israël a également été motivée pour torpiller l’extension des accords d’Abraham. Ces accords de paix négociés avec des pays comme le Maroc, mais également les Émirats arabes unis et Bahreïn. Ces accords historiques de paix devaient normalement s’élargir à l’Arabie saoudite.

Et si l’attaque du Hamas n’avait pas eu lieu, cela aurait signifié qu’Israël aurait été en paix avec toutes les monarchies du Golfe et d’ailleurs. Ce rapprochement effectué dans le cadre de ces accords n’a pu se faire que parce que ces pays ont un ennemi commun avec Israël, à savoir l’Iran. l’Iran a donc un intérêt objectif à faire capoter ce rapprochement, puisque la répression d’Israël l’empêchera automatiquement. Le Hamas et l’Iran ont donc fait le calcul de prendre leurs distances avec une paix qui engage les régimes, mais pas nécessairement les peuples. Comme l’écrit Dominique Moïsi, l’un de nos grands géopoliticiens francophones : si le marché du pétrole reste aussi calme, c’est parce que nous ne sommes pas en 1963. À l’époque, l’embargo sur l’or noir avait fait l’unanimité des pays exportateurs de pétrole du Moyen-Orient. Et aujourd’hui, ce n’est pas du tout le cas. La plupart des régimes qui entourent Israël, sauf la Syrie, détestent le Hamas. Mais la pression médiatique et les images véhiculées par ces médias empêcheront donc à court et moyen terme cette normalisation entre les pétromonarchies du Golfe et Israël. Et c’est là où j’en viens à l’Arabie saoudite. Son prince héritier, Mohammed Ben Salmane, gouverne d’une main de fer son royaume tant que son père le laisse faire. Et l’obsession du jeune prince héritier, c’est de diversifier son économie au plus vite…