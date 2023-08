Conflit familial : le facteur émotionnel peut-il avoir une place pour la Justice ?

La notion de ce qui est juste est compliquée à faire admettre aux deux parties d’un conflit. Il y a effectivement différentes notions de juste, explique Stéphanie Degrave.

Le juste pour les gens est souvent basé sur leurs émotions, leurs feelings, sur ce qu’ils perçoivent.

Le juste au sens de la justice est la juste application de la loi, ce qui ne correspond pas toujours à la perception des gens.

Il faut donc aussi, si on doit aller en justice, préparer les gens au fait que les juges vont appliquer la loi, qu’ils auront peu de temps et de moyens pour leur donner toute l’attention dont ils ont besoin. Il faut donc les préparer à la réalité qu’ils risquent d’être déçus.

"Ceci dit, on voit de plus en plus de magistrats de la famille qui parviennent à se montrer touchés par l’émotion des gens, par ce qu’ils vivent. Cela n’influence pas la décision qu’ils vont prendre - et heureusement dans une démocratie -, mais cela permet de faire comprendre aux justiciables la notion de 'juste', au sens de la justice".

Cela permet de mieux faire passer la décision. Et cela permet surtout d’humaniser la justice, de la rendre moins froide, tout en respectant l’Etat de droit.