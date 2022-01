Conflit en Ukraine : Washington promet une riposte "ferme" au Bélarus s'il aide Moscou à envahir l'Ukraine

La semaine dernière, en plein bras de fer avec Moscou, Washington avait dit s'inquiéter d'un projet de réforme constitutionnelle au Bélarus qui permettrait un déploiement d'armes nucléaires russes dans ce pays frontalier de l'Ukraine et de la Pologne. De la même manière, des responsables américains avaient estimé que des exercices militaires russo-bélarusses annoncés par le Bélarus allaient "bien au-delà de la normale" et pourraient présager d'une présence militaire permanente de la Russie dans cette ancienne république soviétique restée un des alliés les plus proches de Moscou.