Conflit en Ukraine : Washington étudie l'envoi de troupes dans les pays de l'Otan, selon des médias américains

L'Otan a annoncé lundi placer des forces en attente et envoyer des navires et des avions de combat pour renforcer ses défenses en Europe de l'Est.

Les Etats-Unis, suivis par le Royaume-Uni et l'Australie, ont annoncé dimanche le retrait d'une partie des personnels de leurs ambassades à Kiev face à une "invasion russe" pouvant "se produire à tout instant", et en l'absence d'avancées dans les négociations entre la Russie, les Etats-Unis et l'Union européenne pour tenter de désamorcer la crise.

La Russie est accusée par les Occidentaux d'avoir massé des dizaines de milliers de soldats aux frontières ukrainiennes en vue d'une attaque, ce qu'elle dément. Moscou exige des garanties pour sa sécurité, notamment le rejet d'une adhésion de l'Ukraine à l'Otan.