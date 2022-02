Conflit en Ukraine : va-t-on vers une crise énergétique majeure ?

Les prix de l'énergie atteignent des sommets ces derniers mois... et le conflit en Ukraine ne vient rien arranger. Alors, va-t-on vers une crise énergétique majeure ? Philippe Defeyt, économiste et directeur de l'Institut pour un développement durable (IDD), et Damien Ernst, professeur à l’ULiège et spécialiste de l’énergie, étaient ce vendredi 25 février les invités de Déclic pour en parler.