Conflit en Ukraine : une part de responsabilités pour l’Otan ?

Le conflit qui oppose la Russie et l’Ukraine s’est intensifié depuis plusieurs semaines et une nouvelle étape a été franchie lundi soir avec la reconnaissance des républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Lougansk, dans l’Est de l’Ukraine. Si les actes de la Russie sont condamnables, elle n’est pas seule responsable de la situation, l’Otan y ayant contribué, souligne auprès de Belga Christophe Wasinski, professeur en relations internationales à l’Université libre de Bruxelles (ULB).

"Les problèmes actuels trouvent leur origine à la fin de la guerre froide, dans les années 1990", explique M. Wasinski. Afin d’établir des relations plus apaisées avec la Russie, l’Europe met en place toute une architecture sécuritaire, comprenant des accords de désarmements et de surveillance nucléaire. "Cette architecture a évolué avec le temps et a été en partie détricotée, par la Russie mais aussi par les États-Unis", expose le professeur en relations internationales.