Conflit en Ukraine : un sommet européen convoqué jeudi soir à Bruxelles

Le président du Conseil européen Charles Michel a annoncé mercredi avoir convoqué un Conseil spécial consacré à la situation en Ukraine. Les chefs d'Etat et de gouvernement des 27 se réuniront jeudi soir à partir de 20h à Bruxelles.

Dans sa lettre d'invitation aux dirigeants des Etats membres, le Belge rappelle que "l'usage de la force et de la coercition pour changer des frontières n'a pas sa place au 21e siècle". "Les actions agressives de la Russie violent le droit international et l'intégrité territoire et la souveraineté de l'Ukraine", ajoute-t-il.

La réunion, en personne, servira à échanger au sujet du soutien que l'UE peut apporter à l'Ukraine, et à discuter de "comment tenir la Russie pour responsable de ses actes", développe la brève lettre d'invitation.

Mardi, les ministres des Affaires étrangères des États membres de l'UE se sont déjà accordés sur un paquet de sanctions individuelles, économiques et financières contre la Russie et les territoires séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine. Cette décision a suivi l'annonce par le président russe Vladimir Poutine de la reconnaissance par Moscou de l'indépendance des républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk, et de l'envoi sur place de troupes pour "maintenir la paix".