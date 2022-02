Conflit en Ukraine : un soldat tué par un bombardement dans l'est, selon l'armée

Un soldat ukrainien a été tué mercredi dans un bombardement des séparatistes prorusses sur la ligne de front dans l'est de l'Ukraine, a annoncé l'armée, dans un contexte de tensions croissantes.

Les forces armées ukrainiennes n'ont pas précisé où l'attaque avait eu lieu, indiquant seulement dans un communiqué qu'un soldat "avait succombé à ses blessures" et qu'un autre avait été blessé par le bombardement.

Depuis le début de l'année et le regain de tension sur le front de l'est de l'Ukraine, 9 soldats des forces armées ukrainiennes et un civil ont été tués, la plupart par des tirs d'artillerie.

Théâtre de violences depuis huit ans

En 2021, selon les forces armées ukrainiennes, 66 soldats ont été tués aux abords des deux "républiques" autoproclamées de Donetsk et de Lougansk.

Les dirigeants rebelles prorusses affirment que plusieurs civils ont été tués par l'armée ukrainienne ces derniers jours, ce que celle-ci dément, répétant n'avoir effectué aucun tir dans ces zones.

L'intensité renouvelée des violences sur ce front, théâtre depuis huit ans d'une guerre avec des séparatistes soutenus par la Russie, fait redouter à l'Occident une imminente invasion russe.

La Russie, qui a déployé des dizaines de milliers de soldats aux frontières de l'Ukraine, a reconnu lundi l'indépendance de ces deux régions séparatistes et annoncé qu'elle comptait y déployer des troupes.