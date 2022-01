Conflit en Ukraine : tout franchissement de la frontière par la Russie entraînerait une réaction prévient le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken

"Tout" franchissement de la frontière ukrainienne par la Russie entraînerait une réaction "rapide et sévère" des Etats-Unis, a assuré jeudi le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken à Berlin alors que les tensions sont au plus haut entre Moscou et les Occidentaux.

"Nous avons toujours été très clairs: tout franchissement par des forces militaires russes de la frontière ukrainienne pour y commettre de nouveaux actes d'agression contre l'Ukraine, entraînera une réponse rapide et sévère des Etats-Unis, de nos alliés", a-t-il souligné à l'issue d'un entretien avec son homologue allemande, Annalena Baerbock.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a jugé que la menace que faisait planer la Russie, soupçonnée de vouloir envahir l'Ukraine en déployant d'importantes troupes aux frontières, ravivait le spectre de la Guerre froide.

"Laisser la Russie violer ces principes (de souveraineté d'un État, NDLR) en toute impunité nous ramènerait tous à une époque bien plus dangereuse et instable, lorsque ce continent et cette ville étaient divisés en deux, séparés par des no man's land où patrouillaient des soldats, avec au-dessus de nos têtes la menace d'une guerre totale", a déclaré M. Blinken dans un discours dans la capitale allemande.

M. Blinken s'est lancé dans une tournée diplomatique éclair pour s'assurer du soutien des Européens face à la Russie.