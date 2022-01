Conflit en Ukraine : les "incursions mineures" n'existent pas, selon le président Zelensky

La Russie a déployé des milliers de soldats à la frontière ukrainienne, laissant craindre une invasion. Tout en niant tout projet d'attaque, le Kremlin martèle qu'une désescalade passe par des garanties écrites pour sa sécurité.

Des pourparlers étaient en cours jeudi à Berlin entre Occidentaux sur cette crise, alors que les tensions sont au plus haut avec la Russie.

"La sécurité globale en Europe est impossible sans la restauration de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine", avait déclaré M. Zelensky.

La péninsule ukrainienne de Crimée a été annexée en 2014 par la Russie, et le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, est en proie depuis la même année à une guerre avec des séparatistes pro-russes dont le Kremlin est largement considéré comme le parrain militaire et financier.