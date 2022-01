Conflit en Ukraine : la Suède renforce sa présence militaire sur l’île de Gotland en mer Baltique

Les autorités suédoises perçoivent avec inquiétudes les activités russes dans la mer Baltique, alors que les tensions entre la Russie et l'Ukraine sont des plus vives. Si bien que la Suède a décidé il y a une semaine de renforcer sa présence militaire sur l'île de Gotland, la plus large du pays dans cette mer Baltique.

L'armée a publié jeudi des photos de troupes et d'équipements supplémentaires.

Le ministre suédois de la Défense, Peter Hultqvis, a aussi rendu visite aux soldats sur l'île de Gotland mercredi. Il a observé que les opérations, signes de la souveraineté suédoise, ne seraient pas terminées avant une semaine. "Nous devons rester tenaces", a-t-il affirmé.

M. Hultqvist a récemment affirmé que la sécurité européenne était "mise à l'épreuve et menacée par les actions inacceptables de la Russie".

Les autorités affirment toutefois qu'il ne s'agit pas d'une alerte d'urgence revue à la hausse, mais d'une redistribution des ressources.

Un débarquement en perspective ?

Il y a quelques jours, des navires de débarquements ont été aperçus dans la mer Baltique. En tout, six navires ont été aperçus dans la zone, davantage que d'habitude, a rapporté l'agence de presse suédoise TT.

Ces bâtiments ont depuis lors quitté ces eaux, mais trois restent amarrés à Kattegat, entre la Suède et le Danemark, en raison de mauvaises conditions météorologiques.

La Suède, tout comme la Finlande voisine, n'est pas membre de l'OTAN mais ces deux pays sont des partenaires étroits de l'alliance militaire. En Finlande, la question de l'appartenance à l'OTAN ou non fait régulièrement débat.

Par ailleurs, un large avion cargo russe a été observé faire un large détour par l'espace aérien finlandais le weekend dernier, selon un média local.

Le Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, doit rencontrer les ministres des Affaires étrangères suédoise, Ann Linde, finlandaise, Pekka Haavisto, lundi.