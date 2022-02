Conflit en Ukraine : la RTBF répond à vos questions dans ce Facebook Live

Incrédulité et inquiétude. En quelques heures, la menace d’une invasion russe en Ukraine s’est concrétisée. Des troupes ont pénétré jusqu’aux abords de la capitale Kiev. Des bombardements aériens ont visé, en particulier, des sites militaires ou stratégiques comme des aéroports. Pris de panique, des habitants se sont rués dans les gares, les stations-service et les magasins. Chacun se prépare à des jours sombres.

Jusqu’où ira Vladimir Poutine ? Les Européens doivent-ils intervenir ? L’Union Européenne s’en tient actuellement à une batterie de sanctions économiques. Mais doit-elle envisager une réponse militaire ? Quels risques prendrait-elle ? Nos militaires belges pourraient-ils de se retrouver engagés sur un nouveau terrain ? Une guerre aux frontières de l’Union Européenne provoquerait-elle une nouvelle crise migratoire ?

Mehdi Khelfat, le responsable éditorial Monde de la RTBF a tenté de répondre à vos questions en direct. "Jusqu’à ce matin, admet-il, on se disait que Vladimir Poutine jouait à nous faire peur". Mais face aux inquiétudes de certains internautes, il tient aussi à nuancer : "On n’est pas aux portes d’une troisième guerre mondiale, il faut raison garder".

Ni les européens, ni l’OTAN n’ont conclu d’accord de défense avec l’Ukraine qui les obligerait à répondre militairement. Ce serait d’ailleurs "extrêmement dangereux", estime Mehdi Khelfat. La Russie est une puissance nucléaire et les intérêts économiques des Européens y sont nombreux. Mais la situation crée "un précédent incroyable". Les Occidentaux ne pourront même pas espérer une condamnation du Conseil de sécurité des Nations Unies où la Russie dispose d’un droit de veto. Quant à la possibilité de voir arriver en Europe une "vague d’Ukrainiens" fuyant les bombes, les dirigeants européens semblent s’y être préparés et ils affichent, pour une fois, une certaine unanimité. "Nous espérons qu'il y aura aussi peu de réfugiés que possible, a dit la présidente de la Commission européenne, mais ils sont les bienvenus".