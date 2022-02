Conflit en Ukraine : la reconnaissance des régions séparatistes condamnée par l’Otan

Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a condamné mardi "la reconnaissance des régions séparatistes et l’incursion de Moscou en Ukraine", au terme d’une réunion extraordinaire de la Commission Otan-Ukraine (COU) au quartier général de l’Alliance à Bruxelles.

"Il s’agit de sérieuses exactions et violations du droit international, ainsi que de la souveraineté territoriale de l’Ukraine", a souligné le chef de l’Otan.

M. Stoltenberg a assuré que les sanctions face à l’agressivité de Moscou étaient légitimes et seraient renforcées, si le Kremlin poursuivait un renforcement de ses troupes à la frontière de l’Ukraine. "Nous continuerons à soutenir l’Ukraine et les pays alliés sont prêts à poursuivre leurs soutiens financiers et en équipements militaires à Kiev", a-t-il indiqué.