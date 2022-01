La devise russe a plongé mercredi soir, passant la barre symbolique de 80 roubles pour un dollar, une première depuis novembre 2020, l'euro dépassant lui les 90 roubles.

Les indices boursiers et le marché des changes sont plombés par l'incertitude autour d'une possible guerre, les Occidentaux accusant la Russie de préparer une invasion de l'Ukraine et menaçant Moscou de sanctions particulièrement douloureuses.