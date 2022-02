Conflit en Ukraine : la Croix-Rouge se dit "très inquiète" du sort des civils

La Croix-Rouge internationale s'est inquiétée dimanche du sort des civils en Ukraine, alors que des échanges de tirs se sont multipliés ce week-end entre l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes des régions de Donetsk et de Lougansk. Deux stations d'eau potable approvisionnant plus d'un million de personnes sont tombées en panne à la suite des affrontements.

La délégation de la Croix-Rouge en Ukraine a appelé les belligérants à protéger la population durant les opérations militaires.

Dans la nuit de samedi à dimanche, les séparatistes pro-russes et l'armée ukrainienne ont tous deux signalé de nouvelles violations de la trêve censée être en vigueur sur le front de l'est de l'Ukraine. Les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont recensé ces derniers jours plus de 1.500 violations. Kiev a annoncé la mort de deux militaires dans ses rangs, tandis que quatre soldats ont été hospitalisés. Toutefois, le bilan de cette nouvelle flambée de violence reste incertain.

Les rebelles pro-russes des "républiques" auto-proclamées de Donetsk et de Louhansk combattent les forces gouvernementales soutenues par l'Occident depuis 2014. Plus de 14 000 personnes ont déjà été tuées dans ce conflit, selon l'Onu.