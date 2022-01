Conflit en Ukraine : la Chine se rallie à la position de la Russie, lors d'un échange avec Antony Blinken

Washington et ses alliés européens accusent Moscou de préparer une invasion de l'Ukraine, après avoir massé 100.000 soldats à proximité des frontières de son voisin. La Russie dément tout projet d'invasion mais exige que l'Otan s'engage à refuser une adhésion de l'Ukraine, une demande rejetée par les Occidentaux.

Sans nommer l'Otan, M. Wang a fait valoir que "la sécurité régionale ne saurait être garantie par le renforcement ou l'expansion de blocs militaires". Il a estimé que "les préoccupations raisonnables de la Russie en matière de sécurité doivent être prises au sérieux et recevoir une solution".

De son côté, "le secrétaire Blinken a souligné les risques mondiaux pour la sécurité et l'économie que poserait une nouvelle agression russe contre l'Ukraine et a indiqué que la désescalade et la diplomatie représentaient le chemin responsable", a déclaré le porte-parole du département d'Etat, Ned Price, à la suite de cet appel téléphonique entre les deux chefs de diplomatie.