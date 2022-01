Conflit en Ukraine : la Biélorussie ira en guerre si la Russie est attaquée, menace Loukachenko

Ces propos martiaux interviennent alors que les tensions sont au plus haut entre Moscou et les Occidentaux au sujet de l'Ukraine. La Russie a massé des dizaines de milliers de soldats aux frontières ukrainiennes, exigeant des garanties pour sa sécurité, et prépare prochainement des manœuvres conjointes avec Minsk, aux portes de l'Union européenne.

Nous nous lèverons pour défendre notre terre et notre patrie

S'adressant à la nation dans un discours télévisé, M. Loukachenko a assuré qu'il "y aura une guerre" si son pays était attaqué ou "si (son) alliée la Russie est attaquée directement".

"Nous nous lèverons pour défendre notre terre et notre patrie", a indiqué M. Loukachenko, ajoutant cependant qu'il "n'y aura pas de vainqueurs dans cette guerre" car "tout le monde perdra tout".

Jugeant le niveau des tensions actuelles en Europe "critique", le président bélarusse a menacé d'accueillir l'armée russe sur son territoire en cas de guerre.

"S'il y a une agression contre la Biélorussie, il y aura des centaines de milliers de soldats russes. Qui, avec des centaines de milliers de Bélarusses, défendront cette terre", a-t-il lancé lors d'un discours de plusieurs heures.

La Biélorussie est le principal allié de la Russie, qui a fourni un soutien politique crucial au président Alexandre Loukachenko lors des manifestations inédites contestant sa réélection en 2020, réprimées par la force.