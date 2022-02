Conflit en Ukraine : l’Union européenne s’accorde sur un paquet initial de sanctions contre Moscou

Des responsables politiques et d’entités qui minent la souveraineté de l’Ukraine, des militaires ainsi que des responsables de la désinformation sont également ciblés, de même que des banques et la capacité de l’État et du gouvernement russes d’avoir accès aux marchés des capitaux et des services financiers de l’UE, notamment dans le cadre du financement de la dette russe. Le commerce des deux régions séparatistes avec l’UE est également visé. Ces décisions s’ajoutent à celle de Berlin qui a mis fin à la mise en service attendue du gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l’Allemagne. Elles ont été concertées avec les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada.

Pour Josep Borrell, il ne s’agit probablement que d’une première étape dans la riposte européenne, même si "les efforts diplomatiques se poursuivent pour éviter un conflit majeur au cœur de l’Europe".