Conflit en Ukraine : l'Ukraine ferme un point de contrôle menant à la région séparatiste du Donbass

L'Ukraine a fermé l'un des sept points de contrôle menant au bassin du Donbass, région en proie à des velléités indépendantistes pro-russes, dans l'est du pays, a annoncé dimanche l'armée ukrainienne. La sécurité des civils voulant franchir ce point de contrôle ne peut être assurée, selon l'armée.

Samedi, Kiev a annoncé le décès de deux militaires et l'hospitalisation de quatre autres dans ses rangs lors d'affrontements avec des séparatistes soutenus par Moscou.

Les dirigeants des "Républiques populaires" autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, ont annoncé vendredi l'évacuation des civils (femmes, enfants, personnes âgées) vers la Russie voisine, accusant Kiev de préparer une invasion après une flambée des heurts.

La Russie a massé plus de 100.000 soldats à sa frontière avec l'Ukraine et s'apprête, selon les États-Unis, à envahir sa voisine. Le Kremlin continue de nier toute intention d'attaquer son voisin, mais réclame des garanties pour la sécurité de la Russie, comme le retrait de l'Otan d'Europe de l'Est, ce que l'Occident refuse.

La tension est encore montée d'un cran samedi, avec plusieurs centaines de violations recensées de la trêve censée être en vigueur sur le front de l'est de l'Ukraine, d'après les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

Le conflit entre Kiev et les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine a fait plus de 14.000 morts depuis 2014.