Conflit en Ukraine : l’UE "déplore" que la Russie interdise à des responsables européens d’entrer sur son sol

L’Union européenne a "déploré" vendredi la décision de la Russie d’interdire à des responsables européens d’entrer sur son territoire, un nouvel épisode dans la crise diplomatique aiguë autour de l’Ukraine.

La diplomatie russe a annoncé en fin de journée interdire d’entrée en Russie des représentants des forces de l’ordre, des organes législatifs et exécutifs de certains pays de l’UE qui sont selon elle "personnellement responsables de la propagation de la politique antirusse". "L’UE déplore la décision des autorités russes", a répondu un porte-parole de l’UE dans un communiqué. "Cette décision manque de justifications légales et de transparence" et suscitera une réponse appropriée, a-t-il ajouté.