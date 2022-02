Conflit en Ukraine : l’entrée de l’armée russe dans le pays dépendra de la situation "sur le terrain", affirme Poutine

Vladimir Poutine a aussi déclaré que les accords de paix en Ukraine, dit accords de Minsk, "n’existent plus".

Lundi soir, le président russe avait annoncé reconnaître les républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk. On ignorait cependant jusqu’à présent ce qu’impliquait cette reconnaissance, les séparatistes prorusses ne contrôlant qu’une partie des régions officielles de l’Est de l’Ukraine. Vladimir Poutine a apporté une précision lors de cette conférence de presse : il a affirmé reconnaître la souveraineté des séparatistes sur l’ensemble des régions de Donetsk et de Lougansk, et pas seulement sur les zones sous leur contrôle.