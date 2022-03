Conflit en Ukraine : David Gilmour de Pink Floyd en appelle à la paix

Après son commentaire, l’artiste a partagé la vidéo du titre "In Any Tongue" qui figurait sur son album Rattle That Lock sorti en 2015. Il s’agit d’une chanson écrite par son épouse, également auteure, Polly Sampson, avec des paroles anti-guerre qui décrivent la mort de jeunes soldats lors d’un conflit.

On ne compte plus les artistes qui s’expriment autour de la guerre en Ukraine, Dee Snider, le chanteur de Twisted Sister, a par exemple expliqué qu’il approuvait totalement l’usage du hit "We’re not gonna take it", de son côté Elton John a exprimé son désarroi face au "cauchemar" auquel les Ukrainiens font face en ce moment et Stevie Nicks de Fleetwood Mac a écrit un post émouvant autour du conflit, expliquant qu’elle avait "le cœur brisé". Le groupe italien Måneskin est quant à lui incertain quant à la prochaine tournée européenne à cause de ce conflit.

Beaucoup d’artistes suppriment également leur passage en Russie en guise de soutien à l’Ukraine, comme Green Day, Iggy Pop, Nick Cave & the Bad Seeds et Bring Me The Horizon.