Conflit en Ukraine : Blinken ne présentera pas de réponse écrite aux exigences russes

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a déclaré mercredi qu'il ne présenterait pas de réponse écrite aux exigences russes lors de leurs pourparlers sur la crise ukrainienne cette semaine, bien que Moscou en souhaite une sous peu.

"Je ne présenterai pas de document à ce moment au ministre des Affaires étrangères (russe Sergueï) Lavrov. Nous devons voir où nous nous situons et s'il reste des opportunités", a déclaré M. Blinken, qui doit s'entretenir vendredi avec son homologue à Genève.

Le secrétaire d'État américain était mercredi en déplacement à Kiev, afin de garantir le soutien des États-Unis à l'Ukraine, alors que plusieurs milliers de militaires russes sont massés à la frontière du pays.

La Russie exige des réponses de l'Occident

La Russie estime, de son côté, être la victime des ambitions de l'Otan en Europe de l'Est et juge qu'une désescalade n'est possible que si les Occidentaux signent des traités bannissant tout élargissement futur de l'Otan, en particulier à l'Ukraine et à la Géorgie.

Moscou réclame aussi que les Américains et leurs alliés renoncent à mener des manœuvres et déploiements militaires en Europe de l'Est, des revendications qualifiées d'inacceptables par les Occidentaux.

La Russie a ajouté dernièrement qu'elle exigeait des réponses de l'Occident à ses principales propositions, sans quoi, Moscou ne retournerait pas à la table des négociations - en ce compris dans le cadre du conseil Otan-Russie. "Nous avons transmis ces propositions par écrit depuis des mois et nous n'avons eu aucune réponse", a martelé le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.