Conflit en Ukraine : Biden dénonce "le début d’une invasion russe de l’Ukraine" et annonce des sanctions

Les Etats-Unis veulent garder la voie diplomatique ouverte pour "éviter que le conflit n'aille plus loin", a déclaré mardi le ministre américain de la Défense Lloyd Austin.

"La dernière invasion russe menace la paix, la sécurité et la prospérité de l'Ukraine et de la communauté transatlantique", a déclaré M. Austin en recevant le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kuleba au Pentagone. "Nous continuerons à coopérer étroitement avec vous et nous resterons en phase avec nos alliés et nos partenaires pour essayer de trouver un moyen d'éviter que le conflit n'aille plus loin".

"Le soutien des Etats-Unis envers l'auto-défense, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine est indéfectible", a ajouté le chef du Pentagone, saluant la "réponse mesurée" de Kiev face à "l'agression, les provocations et les fausses accusations de la Russie".