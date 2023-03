Conflit en Syrie : Washington mène des frappes dans l'est du pays après la mort d'un Américain dans une attaque

Les forces américaines ont mené des "frappes aériennes de précision" dans l'est de la Syrie après une attaque de drone qui a tué un Américain et en a blessé six autres, a annoncé jeudi soir le Pentagone.

L'attaque de drone a eu lieu jeudi vers 13H38 contre une installation de maintenance d'une base près de Hasakah, dans le nord-est de la Syrie, a indiqué le Pentagone dans un communiqué. Les services de renseignement américains considèrent que le drone est "d'origine iranienne", a ajouté le Pentagone. La personne décédée est un sous-traitant américain, et les blessés sont cinq soldats et un autre sous-traitant également américains, selon la même source.