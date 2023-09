Conflit en Syrie : vingt-trois morts dans des combats entre l’armée et des combattants pro-turcs

Des combats entre l’armée syrienne et des factions pro-turques ont fait 23 morts dimanche dans le nord-est de la Syrie, après que des combattants pro-Ankara ont tenté de s’infiltrer dans la région, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH),

Les affrontements ont fait "dix-huit morts parmi les factions (pro-turques) et cinq parmi les forces du régime" dans la province de Hasakeh, a précisé Rami Abdel Rahmane, directeur de l’OSDH basée au Royaume-Uni et qui dispose d’un vaste réseau de sources en Syrie. Ils ont eu lieu dans la région de Tal Tamr, dans le nord-ouest de la province de Hasakeh, tenue par les Kurdes, selon l’OSDH. Des factions de la coalition de groupes rebelles soutenus par Ankara, connue sous le nom d’Armée nationale syrienne, avaient tenté de s’infiltrer dans la région plus tôt dans la journée, a ajouté la même source.