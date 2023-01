Conflit en Syrie : "Une opération militaire en Syrie possible à tout moment", prévient Ankara

"Une opération militaire terrestre en Syrie est possible à tout moment", a affirmé samedi Ibrahim Kalin, proche conseiller du président Recep Tayyip Erdogan.

"Nous continuons de soutenir le processus politique" initié fin décembre par la rencontre entre les ministres turc et syrien de la Défense à Moscou, a-t-il assuré.

"Mais une opération terrestre reste possible à tout moment, en fonction du niveau de menaces reçu", a insisté M. Kalin devant des journalistes de plusieurs médias étrangers, dont l'AFP. Il a annoncé une possible nouvelle rencontre des ministres de la Défense des deux pays avant celle, prévue mi-février, des ministres turc et syrien des Affaires étrangères.

"Nous voulons la sécurité à nos frontières", a-t-il justifié, arguant de la présence des forces kurdes en territoire syrien. "Nous ne visons jamais les (intérêts) de l'Etat Syrien ni les civils syriens", a-t-il affirmé.

Mais les garanties de sécurité promises par la Russie et par les Etats-Unis après la dernière offensive turque en Syrie en 2019 "n'ont pas été tenues" et les combattants kurdes ne se sont pas retirés à 30 km de la frontière comme promis, a-t-il indiqué.

Pour sa part, le président syrien Bachar al-Assad a prévenu jeudi que tout rapprochement avec son homologue turc devrait avoir pour condition préalable "la fin de l'occupation" turque dans le nord de la Syrie.

La Turquie a lancé depuis 2016 trois offensives sur le sol syrien contre les forces kurdes dans le nord, qui lui ont permis de contrôler une bande frontalière côté syrien.

Ankara s'était imposé depuis 2011 comme le principal soutien des rebelles combattant le régime de Damas.