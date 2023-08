Conflit en Syrie : trois civils tués et six autres blessés dans des frappes russes

Au moins trois civils, dont un enfant, ont été tués et six autres blessés samedi dans des frappes aériennes russes sur une région rebelle du nord-ouest de la Syrie, selon une ONG.

Un homme, sa femme et leur fille ont été tués dans ces raids aériens à l'ouest de la ville d'Idleb, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). L'ONG basée au Royaume-Uni et qui dispose d'un vaste réseau de sources dans le pays en guerre, ajoute que six autres personnes ont été blessées mais restent coincées sous des gravats. Les secouristes tentent de les dégager pour les transporter à l'hôpital, précise l'OSDH.

Les raids des forces russes, alliées du régime syrien, ont eu lieu près d'une zone où se trouvent des positions de combattants rebelles et djihadistes, selon la même source.

La dernière poche d'opposition armée au régime comprend une grande partie de la province d'Idleb ainsi que des territoires limitrophes des provinces d'Alep, Hama et Lattaquié. Hayat Tahrir al-Cham (HTS), dominé par l'ex-branche locale d'Al-Qaïda, est le principal groupe actif dans ces territoires, où sont aussi présentes d'autres factions rebelles moins influentes, soutenues à des degrés divers par la Turquie.

Cette région est soumise depuis mars 2020 à un cessez-le-feu, négocié par la Russie et la Turquie, et qui est globalement respecté. Moscou, qui intervient militairement en Syrie depuis 2015, a permis au régime syrien, avec l'aide de Téhéran, de reconquérir la plupart des territoires perdus au début du conflit, déclenché en 2011 par la répression de manifestations pro-démocratie.