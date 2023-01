Conflit en Syrie : Sergueï Lavrov annonce une réunion avec Damas et Ankara

Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a annoncé, mercredi, une réunion trilatérale avec ses homologues d'Ankara et de Damas. Les trois hommes discuteront de la situation en Syrie.

"La Turquie, comme vous le savez, est favorable à une normalisation des relations avec la Syrie", a déclaré M. Lavrov lors d'une conférence de presse. "Il a été demandé à la Russie de jouer le rôle de médiateur entre les deux pays voisins. C'est pourquoi nous organisons une réunion avec les ministres des affaires étrangères." Les relations entre la Turquie et la Syrie sont très tendues depuis un certain temps, la Turquie occupant une partie de la région frontalière au nord de la Syrie et soutenant les rebelles dans la guerre civile syrienne. "L'un des plus gros problèmes est celui d'Idlib", selon M. Lavrov. "La Turquie doit faire la différence entre les forces pro-turques sur place et le Front Al-Nosra, que Moscou et Damas considèrent comme des terroristes."