Conflit en Syrie : rencontre des ministres turc et syrien des Affaires étrangères prévue ce mercredi à Moscou

Les ministres turc et syrien des Affaires étrangères se rencontreront mercredi à Moscou, une première depuis le déclenchement de la guerre civile en Syrie en 2011, a annoncé mardi Ankara.

La rencontre, à laquelle seront associés les ministres russe et iranien des Affaires étrangères, permettra "un échange de vues sur la normalisation des relations entre la Turquie et la Syrie", déclare le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué. La question du "retour volontaire" des 3,7 millions de Syriens réfugiés en Turquie sera également à l’ordre du jour, précise le ministère, à cinq jours d’élections présidentielles et législatives turques annoncées comme périlleuses pour le président turc Recep Tayyip Erdogan.

La Turquie et la Syrie avaient eu fin avril à Moscou une précédente session de pourparlers sous médiation de la Russie et de l’Iran, au niveau cette fois des ministres de la Défense. La Russie encourage le rétablissement des relations entre son allié syrien et Ankara, rompues en 2011.

La Turquie s’était posée dès le début du conflit en soutien de l’opposition et des rebelles désireux de renverser le président Bachar al-Assad. Mais le président Erdogan, qui a par le passé qualifié M. Assad d'"assassin", a émis l’idée d’un sommet de la paix avec le dirigeant syrien, soutenu par le président russe Vladimir Poutine.

Le chef de l’Etat turc, sous la pression de l’électorat et de l’opposition, promet de tout mettre en œuvre pour faciliter le retour des réfugiés syriens. M. Assad, dont le pays sort de son isolement régional, a toutefois prévenu qu’il réclamait, préalablement à toute rencontre, le retrait des troupes turques déployées dans le nord de la Syrie.