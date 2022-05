Conflit en Syrie : plus de 9 millions d'enfants ont besoin d'aide, un record

Selon un communiqué de l'Unicef, "plus de 6,5 millions d'enfants en Syrie ont besoin d'assistance", soit le "plus haut chiffre enregistré depuis le début du conflit il y a plus de 11 ans".

Par ailleurs, dans les pays voisins, "2,8 millions (bien 2,8) d'enfants syriens réfugiés dépendent de cette aide", selon Mme Touma.

"De nombreuses familles ont du mal à joindre les deux bouts", a indiqué la directrice régionale de l'Unicef pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Adele Khodr. "Les prix des produits essentiels, dont la nourriture, montent en flèche, en partie à cause de la crise en Ukraine".