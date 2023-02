Conflit en Syrie : le bilan de l'attaque attribuée à l'État Islamique s'aggrave, 68 morts selon un nouveau bilan

L'attaque qui a eu lieu vendredi dans le centre de la Syrie, attribuée au groupe Etat islamique (EI), a fait 68 morts, selon un nouveau bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

"En tout, 61 civils et sept militaires ont été tués dans cette attaque" menée dans l'est de la province de Homs, selon Rami Abdel Rahmane, qui dirige cette ONG basée au Royaume-Uni et au vaste réseau de sources en Syrie.

Les victimes ramassaient des truffes, qui ne peuvent être récoltées qu'en plein désert de février à avril. De même source, les assaillants sont arrivés juchés sur des motos pour attaquer le groupe de cueilleurs.

Les organes de propagande du groupe djihadiste n'ont pour l'instant fait état d'aucune revendication, mais la télévision d'Etat syrienne avait rapporté vendredi "53 civils tués par l'EI au sud-est de la ville de Sokhné".

Il s'agirait de l'attaque la plus meurtrière menée par l'organisation djihadiste depuis plus d'un an et l'assaut mené contre une prison dans une région tenue par les forces kurdes, dans le nord-ouest de la Syrie.

L'attaque avait fait 373 morts dont 268 djihadistes, à l'issue de plusieurs jours de combats intenses, selon l'OSDH.